Perla di Calabria arriva a Cosenza nel Callipo Store

Domani sabato 8 febbraio, dalle 16.30 alle 20.00, si incontreranno due eccellenze calabresi. Infatti, il punto vendita Callipo 1913 sito in via Caloprese nei pressi di piazza Bilotti, ospiterà Perla di Calabria che darà il via a delle degustazione gratuite nel cuore della città bruzia. I prodotti in questione sono l’orgoglio della casa di liquori rossanese: ovvero la Mousse Mandorla e Limone, il richiestissimo Amaro Bizantino e il liquore di liquirizia pura “AXIOROPIZIA”. Gli stessi prodotti in degustazione saranno in vendita presso lo Store Callipo.

