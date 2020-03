Pericolo a Corigliano Rossano: c’è chi elude i controlli per evitare la quarantena

La fobia del Coronavirus sta assumendo risvolti a tratti raccapriccianti. Ci sono arrivate numerose segnalazioni che ci informano di cittadini di Corigliano Rossano che, provenendo dalle famigerate zone rosse, cercano di eludere – anche riuscendoci – gli stretti protocolli per evitare la quarantena. Molti, infatti, in questo caos che si è creato utilizzano scali di città come Roma, Firenze e Napoli per tornare a casa e non essere così colpiti dall’ordinanza.

A ciò si aggiungono coloro che sono in città precedentemente dalla decisione governativa. Molti studenti fuori sede sottovalutano l’importanza dell’isolamento preventivo. Una situazione ormai fuori controllo su cui Regioni e Comuni devono raccapezzarsi. Ma come? Sarebbe utile inoltrare anche la sede lavorativa o di studio delle persone che arrivano dalle zone fuori pericolo. Come ripetuto ieri, c’è bisogno di responsabilità che, purtroppo, da parte di qualche sparuto incosciente, – ignorante delle più basilari norme di civiltà – sta mancando pericolosamente.

