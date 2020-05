Perdite sulla condotta idrica. Domani a Corigliano-Rossano possibili disagi

Le aree che potrebbero essere colpite dal disservizio sono quelle a sud est della Città: Fossa, Zolfara, Amica e lo scalo di Rossano

Perdite sulla condotta idrica in località Amica e svincolo contrada Fossa, domani, lunedì 11 maggio mancherà l’acqua nelle contrade Fossa, Zolfara, Amica e allo scalo di Rossano.

È quanto ha comunicato stamani la Sorical agli uffici comunali informando che l’interruzione è strettamente legata agli interventi di riparazione.

Pur non trattandosi di disagi imputabili direttamente né indirettamente all’ente, l’Amministrazione Comunale si scusa in ogni caso per disagi subiti dalla cittadinanza.

Commenta

commenti