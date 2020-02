Da mesi perdita d’acqua potabile a contrada Amica. Vane le segnalazioni al Comune

«L’acqua scorre ininterrottamente da mesi, sprecandosi lungo le strade»

C’è chi si lagna della continua e intollerabile mancanza d’acqua corrente nelle proprie case; e chi – al contrario – è costretto a dover segnalare un’importante perdita occulta d’acqua in contrada Amica, a Corigliano Rossano. Acqua che scorre ininterrottamente da mesi, sprecandosi lungo le strade. Un guasto che «abbiamo segnalato già in tempi non sospetti all’amministrazione – dichiarano a L’Eco dello Jonio alcuni residenti -. Ciò nonostante non abbiamo registrato, ad oggi, alcun intervento da parte degli addetti comunali che sembrano voler fare orecchie da mercante. E nel frattempo, mentre in città persiste un’insostenibile penuria d’acqua, qui assistiamo imponenti a un inutile sperpero che rappresenta un danno ingiusto non solo per noi, ma anche per la comunità tutta».

