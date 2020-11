Per un una notte si illuminano i monumenti di Corigliano-Rossano

Iniziativa della terza città della Calabria in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne

25 novembre 2020: si illuminano i monumenti di Corigliano-Rossano – il Mastio del Castello Ducale e la Torre dell’Orologio in Piazza Steri – nella giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Una luce simbolica che suona come un invito alla riflessione su azioni da mettere in atto, sinergie da istituire, sensibilizzazione fin dalla più tenera età alla parità e al rispetto di genere.

Un’azione condivisa con la Provincia di Cosenza e con la FIDAPA Sezione di Corigliano e Sezione di Rossano, le cui Presidenti Immacolata Romano e Pina De Martino – unitamente ai rispettivi Comitati – hanno fortemente voluto e promosso tale iniziativa.

Una tre giorni di sensibilizzazione online ha portato avanti il Centro Antiviolenza “Fabiana Luzzi”, in cui ha voluto coinvolgere una rappresentanza dell’amministrazione, costantemente impegnato a rispondere alle sempre più numerose richieste d’aiuto da parte di donne, spesso accompagnate dai propri figli, vittime di violenza di genere.

1522 e 0983/031388 sono i numeri cui chiedere aiuto. A tutte le Donne vittime di violenza di genere nelle forme più diverse. A Mariarosaria Sessa e Fabiana Luzzi, eternamente vive nel ricordo della comunità di Corigliano-Rossano.

Commenta

commenti