Per la XV edizione de La Città della Musica, al Paolella domenica 29, concerto per pianoforte

Appuntamento in agenda per gli appassionati della buona musica per domenica 29 Dicembre, alle ore 19, nello storico Teatro Amantea Paoellla nel centro storico bizantino dell’area urbana di Rossano, per l’esibizione al pianoforte dalla giovanissima e talentuosa pianista rossanese Flora Campana in un ensemble unico con l’Orchestra da Camera “O. Stillo” diretta dal M° Fernando Romano, nel quale interpreteranno il Concerto per Pianoforte ed Orchestra 467 di Mozart, per la prima volta nella storia corissanese.

Trecentesimo appuntamento a “LA CITTA’ DELLA MUSICA” giunta alla sua XV edizione. Prosegue con il vento in poppa la prestigiosa kermesse della sibaritide, ideata dal M. Giuseppe Campana, portando in giro nei suoi principali attrattori culturali le perfomance dei migliori musicisti del territorio ed oltre. L’ingresso al concerto è libero. Considerato i pochi posti a disposizione si raccomanda di prendere posto 10 minuti prima dell’inizio del concerto.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con la Pro Loco Rossano La Bizantina, White Castle Corigliano, Gruppo donatori di sangue FRATES Rossano, Ristorante LE MACINE Rossano, Unipol Sai Rossano, Centro Ottico Pugliese Rossano, Tenuta Ciminata Greco, Kiwanis Club di Corigliano-Rossano “Ippodamo da Mileto”, Gallo Azienda Agricola Corigliano, Mondadori Bookstore Rossano, Grafosud, Gabriele, Società Acam Beethoven di Crotone e Associazione Orfeo Stillo di Paola.

Flora Campana nata a Rossano il 13 maggio 2001, inizia lo studio del pianoforte all’età di cinque presso il Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Rossano. Dal 2012 studia pianoforte presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza nella scuola pianistica del Maestro Angelo Guido. Attualmente frequenta l’ultimo anno del Diploma accademico di primo livello.

ORCHESTRA DA CAMERA “O.STILLO”

Gruppo strumentale costituito dalla Società Beethoven allo scopo di dotare la Provincia di Crotone di un organo artistico altamente qualificato. E’ formata stabilmente da 14 archi, cembalo (fiati aggiunti), oltre all’esecuzione dei classici del periodo Barocco classico e Romantico scritti per complesso d’archi si dedica prevalentemente alla diffusione della musica da camera di autori Calabresi del tutto conosciuti ed alcuni dimenticati. Giovani e valenti strumentisti Calabresi vengono inseriti nell’organico, che è formato prevalentemente da professionisti docenti dei Conservatori Calabresi, dopo una rigorosa selezione.

