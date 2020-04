PD e Callipo: «L’ordinanza della Santelli è da irresponsabili»

Le opposizioni di Jole Santelli rifiutano categoricamente l’ordinanza regionale diffusa nella serata di ieri. «Chiediamo l’immediato intervento del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio Conte e dell’autorità giudiziaria per fermare gli effetti devastanti che potrebbero derivare dall’Ordinanza che il Presidente della Regione Calabria ha emesso da poche ore».

Questo il contenuto della nota diffusa dal Partito Democratico provinciale di Cosenza. «Ciò in evidente contrasto con il più recente provvedimento della Presidenza del Consiglio, finalizzato sì alla riapertura di tali attività, solo a far data dal 4 maggio, E solo per asporto. Esprimiamo preoccupazione per la reviviscenza della patologia sul nostro territorio, scongiurata solo grazie all’abnegazione dei cittadini calabresi e vieppiù un danno ulteriore ai commercianti del settore».

Dello stesso avviso il leader della minoranza in Consiglio regionale Pippo Callipo: «Invitiamo i cittadini calabresi ad essere molto cauti e siamo certi che si dimostreranno più responsabili di chi li governa. Fino a pochi giorni fa la presidente della Regione Jole Santelli parlava di tenere chiusa la Calabria fino a fine maggio, oggi addirittura anticipa la fase 2 andando ben oltre le riaperture che il governo ha annunciato per il 4 maggio»

