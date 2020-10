PD area Rossano: soddisfazione per la consegna dei lavori sulla SP188

«Ringraziamo il Presidente della Provincia Franco Iacucci per il suo proficuo interessamento, che è stato determinante per la risoluzione dell’annosa vicenda»

Il PD Area Rossano esprime soddisfazione per la consegna ufficiale dei lavori che interessano la sistemazione della galleria paramassi sulla Strada Provinciale 188, ripristinandosi finalmente il collegamento con il Centro Storico di Rossano e con la Sila. Il PD ringrazia per questo il Presidente della Provincia Franco Iacucci per il suo proficuo interessamento, che è stato determinativo per la risoluzione dell’annosa vicenda.

Come noto le Provincie, pur mantenute come enti nell’ambito del sistema di governo territoriale, tuttavia soffrono da anni l’assenza di adeguati trasferimenti di fondi statali, pur avendo la gestione della rete viaria e di altri importati compiti istituzionali. Nel ribadire la gratitudine all’Amministrazione Provinciale e al Presidente Iacucci per l’interessamento dimostrato verso la nuova città Corigliano- Rossano, cogliamo l’occasione per rivolgere all’Ente Provinciale e al Presidente Iacucci la sollecitazione a concedere al Comune di Corigliano- Rossano, in comodato gratuito ovvero in forma giuridica più idonea, lo stabile dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco di Rossano. Si tratta di struttura ubicata nel quartiere Sant’Antonio di Rossano, che,come noto, é di proprietà della Provincia di Cosenza e che è da molti anni abbandonata e sempre più cadente, diventata ricettacolo di animali e di intrusioni abusive.

Chiediamo al Presidente Iacucci di fare tutto il possibile per consentire la concessione dello stabile al Comune di Corigliano- Rossano e la riqualificazione dello stesso edificio, per poter essere riutilizzato e destinato a centro di cultura, di aggregazione e di servizi, sede unica di tutte le associazioni presenti sul territorio, per lo svolgimento delle diversificate attività, tese a promuovere iniziative culturali, attività sociali e turistiche, nell’ambito di una progettualità di sostegno e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e artistico, ridando centralità e vitalità al centro storico, a tutela e salvaguardia di quella parte della città che custodisce la nostra memoria storica.

