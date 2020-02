Sono delle immagini shock quelle che giungono da contrada Foresta a Corigliano Rossano. Infatti sulla strada statale 106 un tir è finito in fiamme, molto probabilmente dopo un incidente all’altezza della rotatoria lì presente. Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Si è trattato di autocombustione del veicolo, probabilmente dovuta al surriscaldamento delle componenti meccaniche. Sta bene ed è in salvo, invece, il conducente che non ha potuto fare altro che guardare il mezzo andare in fiamme e allertare i soccorsi.

Commenta

commenti