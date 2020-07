Paura sul lungomare di Rossano: donna cade e sbatte violentemente il viso a terra

L’episodio è accaduto questa mattina. Una donna, mentre passeggiava nel cuore del lungomare rossanese, è inciampata su dei ciottoli ormai divelti e usurati

Sono delle immagini forti quelle che ci giungono dal lungomare di Rossano, dove una signora è inciampata su dei ciottoli di Viale Mediterraneo riportando delle ferite in tutto il volto, soprattutto su muso, mento e naso. Sul posto sono intervenuti prontamente sia i poliziotti locali che il personale sanitario. Per questioni di privacy e di buon senso le immagini non possono essere condivise. La donna adesso sta bene, ma lo spavento serva ad arginare la cattiva situazione della pavimentazione del lido bizantino.

