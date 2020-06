Il Patìr ha bisogno di noi: è il candidato al concorso nazionale “Luoghi del Cuore FAI”

Il Patìr candidato al concorso nazionale “Luoghi del Cuore FAI”, una kermesse su internet segnalataci dal Comitato “Communia Rigeneriamo il Patire”, promosso dal FAI e dal Comune di Corigliano Rossano. Su Whatsapp sta girando questa catena che è bene condividere: «È importante sostenere questa campagna, votando e facendo votare il nostro splendido complesso monastico, cliccando sul link inviato di seguito. Facciamolo girare! Servono più di 50.000 voti! Possono votarci da tutta Italia. L’aspirazione massima è arrivare, tra i vari beni candidati, ai primi tre posti o piazzarsi nella categoria speciale, indetta quest’anno, dei luoghi sopra i 600 m di altitudine. Si possono raccogliere fondi per la valorizzazione del sito, ma, soprattutto, significa porre una delle risorse più rappresentative della nostra identità sotto i riflettori nazionali. Basta un clic! Votiamo e facciamoci votare da tanti tanti tanti amici di Corigliano Rossano e del Complesso monastico di Santa Maria del Patir. Ci contiamo. Fate girare questo messaggio e il link per votare. Ogni clic ci aiuta a scalare diversi posti in classifica. Grazie per la collaborazione. Valorizziamo la Bellezza della nostra Italia».

CLICCA QUI PER VOTARE

Commenta

commenti