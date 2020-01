Pasqualina Straface dalla parte dei lavoratori del servizio mensa

“Lavoratori che da ben tre mesi non si vedono percepire le relative spettanze”

La candidata al consiglio regionale della Calabria nella lista “Jole Santelli Presidente” si erge a difesa degli operatori del servizio mensa. “È una situazione inaccettabile, che mortifica la dignità di queste lavoratrici e di questi lavoratori; che, tra inenarrabili sacrifici d’ogni genere, continuano a garantire un importante quanto utile servizio per l’intera comunità di Corigliano Rossano. Si tratta di donne e uomini che, con impegno, abnegazione e professionalità, svolgono un servizio basilare per numerosissime famiglie della nostra città e, soprattutto, per tutti gli alunni. Eppure, questi lavoratori – dichiara Pasqualina Straface – da ben tre mesi non si vedono percepire le relative spettanze; continuando così a prestare servizio in modo gratuito e tra tante comprensibili difficoltà, essendo per molti di loro questa l’unica fonte di reddito.

Le preposte istituzioni devono affrontare e definitivamente risolvere tale problematica, causa di giustificato disagio, malessere e preoccupazione per gli stessi lavoratori del servizio mensa nonché fonte di rischio per il futuro del servizio medesimo. In queste condizioni non è infatti più possibile pensare di andare avanti, senza garantire ai lavoratori quanto spetta loro. E poiché tale situazione si trascina da ben tre mesi, occorre che chi di competenza intervenga al più presto”.

