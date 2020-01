Pasqualina Straface domani 11 gennaio incontra i cittadini di Thurio e Ministalla

Domani sera alle 19:30, sabato 11 gennaio, Pasqualina Straface incontra i cittadini di Thurio e Ministalla

Altro che selfie e passerelle. Da decenni, ininterrottamente, Pasqualina Straface, allorquando ha ricoperto gli incarichi di consigliere comunale e provinciale, e soprattutto da Sindaco di Corigliano Calabro pur se un breve ma intenso e proficuo arco temporale, è sempre stata vicina, con i fatti e non con le parole, a tutte le ore del giorno e della notte durante le emergenze e non solo, ai cittadini residenti nelle numerose frazioni delle quali è composto il territorio comunale. È il caso di Thurio e Ministalla, popolose realtà che annoverano nuclei familiari e attività agricole duramente colpite dall’alluvione verificatosi nel 2018 e per il quale, ancora oggi, gli stessi cittadini residenti nelle medesime zone attendono giustizia.

Forte ed intatto è rimasto nel tempo il legame tra Pasqualina Straface e il suo imperituro impegno ed i cittadini di Thurio e Ministalla. Per questo motivo, Pasqualina Straface, oggi candidata al Consiglio regionale della Calabria con la lista “Jole Santelli Presidente”, ha inteso promuovere, nell’ambito del suo calendario d’eventi, un incontro con la comunità locale. L’appuntamento è per domani, sabato 11 gennaio, alle ore 19.30, presso l’Azienda agricola Oliveto in contrada Thurio, presente da ben 70 anni sul territorio e che merita, alla stregua di tutte le analoghe realtà produttive, di essere tutelata e valorizzata da una seria quanto efficace politica regionale. La cittadinanza è invitata a partecipare.

