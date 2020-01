Pasqualina Straface chiude la campagna elettorale nel centro storico di Corigliano

Domani, venerdì 24 gennaio, alle ore 18.30, in Piazza San Francesco, nel centro storico di Corigliano, si terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale di Pasqualina Straface, candidata alla carica di consigliere regionale con la lista “Jole Santelli Presidente”.

Si tratta dell’ultimo comizio dell’ex primo cittadino ausonico in vista delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio, durante il quale la candidata – come fa sapere in una nota stampa – rivolgerà un appello alla città di Corigliano-Rossano per un voto libero, giusto e di riscatto per il territorio.

Commenta

commenti