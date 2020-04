I parrucchieri di Corigliano Rossano tra paura e rassegnazione. «Credo di non riaprire mai più»

Sono tanti i parrucchieri in città che si aspettano delle risposte chiare e maggiore rispetto: «Lo Stato non esiste»

di Josef Platarota

«Dopo sessanta giorni siamo stremati». Questo è l’amaro sfogo di un parrucchiere di Corigliano Rossano, toccato dalle restrizioni volute dal Governo per il contrasto al Covid 19. «Sono scoraggiato – ci confida un altro – non credo nemmeno di poter riaprire».

Sotto accusa, per questi piccoli artigiani, le misure economiche e di supporto portate avanti dal Governo: «Ancora non ho visto un becco di un quattrino dei seicento euro promessi dallo Stato. Poi – sottolinea – se al mese guadagnassi quella cifra sarei fallito da un pezzo. È una somma che non paga nemmeno i costi dell’affitto, in più ci sono spese correnti e di gestione. Nessuno ha in tasca un euro, neanche i ragazzi che lavorano al mio fianco».

I parrucchieri si sentono isolati: «Si parla tanto di modello Italia, ma all’estero i nostri colleghi lavorano. C’è da dire che non esiste neanche un’associazione di categoria, non siamo tutelati da nessuno. In più – denunciano – ci sono tanti ragazzi alle prime armi che vanno in giro per le case aumentando così i rischi legati al contagio».

Ma qual è la ricetta per uscire da questa situazione?: «La nostra categorie subisce il 54% di pressione fiscale, ciò significa che più della metà di quanto guadagniamo finisce nelle casse dello Stato senza ricevere nulla in cambio». «Nel nostro paese – ci dice un altro parrucchiere – il vero problema è la burocrazia. È insostenibile convivere con carte e con risposte che arrivano dopo mesi». Infine un appello alla Presidente della Regione: «Spero che Jole Santelli ci ascolti e ci faccia riaprire il prima possibile». La numero uno calabrese, ieri sera, aveva riposto presente (almeno per quanto riguarda bar, pizzerie e ristoranti) per poi essere attaccata da cittadini e coalizioni politiche per irresponsabilità e leggerezza. Pare proprio che, un po’ a tutti, la situazione stia sfuggendo di mano.

