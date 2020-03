Parroco abusa sessualmente di un minore, rinviato a giudizio

Il prete è accusato anche di prostituzione minorile, tentata estorsione, rapina e violenza privata

Aveva costretto nel 2013 un sedicenne – affetto da lieve disabilità intellettiva – a praticargli un rapporto orale approfittando del suo stato di povertà. Per rispondere di questo e altri reati gravissimi il prossimo 9 settembre un parroco del Crotonese dovrà presentarsi davanti al Tribunale collegiale di Catanzaro. Prostituzione minorile, tentata estorsione, rapina e violenza privata sono le accuse formulate dal pm Corrado Cubellotti. Il rinvio a giudizio è stata la decisione del gup Antonio Battaglia al termine dell’udienza preliminare.

Il sacerdote in cambio della “prestazione” avrebbe dato alla vittima vestiti, soldi e un telefono cellulare. L’atto sessuale era stato, però, ripreso dal cellulare del minore. Questo costituiva un pericolo per il prete che avrebbe tentato di avere il video prima offrendo denaro al ragazzo e poi mettendo in campo le maniere forti anche con l’aiuto di più persone allo stato non identificate. Violenze tali da costringere tutta la famiglia del giovane a continui spostamenti. Sarà, ora, il processo a stabilire le responsabilità in questa terribile vicenda.

