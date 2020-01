Parco della Sila, si insedia il nuovo direttore f.f. Domenico Cerminara

Impegnato con l’Ente Parco Nazionale della Sila sin dal 2006

Dal 2 gennaio l’Ente Parco della Sila ha un nuovo Direttore f.f., l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo. Laureato in ingegneria ambientale e con un Master II livello in Management della Pubblica Amministrazione, ha costruito la sua brillante carriera grazie ad una formazione costante e un’esperienza professionale notevole sia nel settore pubblico che privato. Da sempre impegnato con l’Ente Parco Nazionale della Sila sin dal 2006, è stato protagonista come responsabile di diverse importanti progettazioni per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del patrimonio naturalistico del territorio della Sila.

Il suo lavoro ha dimostrato l’amore e la passione per questo territorio: la visione di sviluppo, di tutela e di valorizzazione che il nuovo direttore ha da sempre, sono certamente la strada che lo condurrà nel suo nuovo impegno con dedizione.

Commenta

commenti