Parcheggia l’auto e va a fuoco. Paura ieri sera su via Berlinguer a Corigliano

Un guasto tecnico alla base dell’accaduto. Protagonista una donna che dopo aver spento l’auto ha visto divampare le fiamme dal vano motore

È stato un guasto tecnico al motore la causa dell’incendio di un’autovettura che ieri sera è andata a fuoco su via Berlinguer nel centro cittadino dello scalo. Tutto è accaduto attorno alle 9.30 di ieri sera. Una donna dopo aver parcheggiato l’auto su un’area di stazionamento ha spento il motore.

Pochi istanti dopo le fiamme hanno iniziato a divampare dal vano motore avvolgendo in pochi attimi tutto il mezzo. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Rossano, che hanno subito domato lo fiamme e messo in sicurezza i luoghi, e dei carabinieri della Compagnia di Corigliano che hanno subito chiuso le indagini accertando la causa accidentale delle fiamme.

Tanta paura per l’accaduto in quanto il mezzo avvolto dalle fiamme stazionava proprio nei pressi di un albero e di alcune abitazioni. Per fortuna, però, non si sono registrati ulteriori danni a cose o persone.

