Papasso chiede un incontro all’Italgas per la metanizzazione di Doria

La richiesta è stata fatta pervenire dal Primo cittadino cassanese e va incontro alle richieste della frazione

Il sindaco del Comune di Cassano All’Ionio, Giovanni Papasso, con una formale istanza indirizzata alla società per azioni Italgas, ha avanzato richiesta di un incontro tecnico-operativo per discutere della realizzazione della rete del gas metano nella frazione Doria. A supporto dell’iniziativa, il primo cittadino ha evidenziato nello scritto che nel Comune di Cassano All’Ionio la popolosa frazione di Doria che conta ben 1086 abitanti è sprovvista della rete del gas metano.

Numerose, ha aggiunto, sono le richieste pervenute da parte dei cittadini di Doria in questi anni per la realizzazione della rete metanifera, essendo rimasta l’unica frazione del Comune di Cassano All’Ionio che, ad oggi, non è ancora servita dal gas metano. Il sindaco Papasso, ha argomentato sulla valenza della richiesta, in quanto ritiene sia giusto realizzare in una frazione così popolosa la rete del gas metano, anche a tutela dell’ambiente, essendo il gas naturale una fonte energetica sicuramente più sostenibile ed economica rispetto a quelle attualmente utilizzate.

La missiva del sindaco di Cassano si conclude con la richiesta di un incontro tecnico-operativo, da tenersi in tempi brevi, per la redazione di un progetto riguardante, appunto, la realizzazione della rete del gas metano a servizio dei cittadini di Doria. Per concretizzare l’obiettivo, ha sottolineato, infine, il primo cittadino, l’amministrazione comunale, da subito si dichiara disponibile a mettere in campo celermente tutte le attività di propria competenza per la realizzazione dell’importante infrastruttura.​

