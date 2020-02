Pan di Campagna Pallacanestro protagonista nel settore giovanile

È iniziato il torneo UISP di pallacanestro girone Cosenza che vede impegnati i giovani atleti della Rossano Pallacanestro Pan’ di Campagna.

I ragazzi di a. Coach Scazziota hanno esordito in trasferta, rendendosi subito protagonisti di due ottime partite contro ASD Basket Roggiano – sia nella categoria aquilotti che esordienti – portando a casa due splendide vittorie. Nella categoria aquilotti i bambini rossanesi disputano una gara perfetta vincendo con il risultato finale di 50-4; molto più equilibrata e avvincente la gara della categoria esordienti che vede i ragazzi di a. Coach Scazziota prevalere col punteggio di 35-29.

«Complimenti ai miei piccoli ragazzi per la prestazione e per il costante impegno ed entusiasmo messo in campo e negli allenamenti preparatori che sottolineano gli enormi progressi che ripagano il duro e lungo lavoro svolto in questi mesi e che ci rende i protagonisti del settore giovanile cestistico rossanese; volevo ringraziare – continua Scazziota –il Dirigente De Martino per la costante presenza e supporto e i tanti genitori accorsi in trasferta per sostenere i nostri atleti; un ringraziamento particolare va soprattutto al Presidente Antonello De Simone Pan’ di Campagna da sempre vicino alla squadra».

Sul fronte Under 16, nel frattempo è in corso la seconda fase del Campionato FIP maschile girone CS/CZ dopo che la prima è stata dominata da Micromega CS che ha chiuso imbattuta a 16 punti, seguita da CAB Rende 12, ASD Catanzaro 8, Pan’ di Campagna Rossano Pallacanestro 4 e Basket Murialdo Rossano 0.

