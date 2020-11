Paludi, frana la provinciale 250. Mezzi del Comune a lavoro

È una corsa contro il tempo per evitare che il paese della Sila Greca resti isolato. Intanto sulla bassa Sibaritide continua a piovere incessantemente

La strada provincia 250 che da contrada Amica (Rossano) conduce a Paludi è interessata da alcuni smottamenti dovuti al forte maltempo che imperversa in queste ore sulle nostre zone. I mezzi del comune di Paludi sono all’opera per ridurre al minimo i rischi e i disagi.

Si opera in costante emergenza anche per non lasciare isolato il piccolo centro della Sila Greca.

Intanto, però, la pioggia continua a cadere copiosa lungo le coste del basso Jonio cosentino e nell’entroterra. Nelle prossime ore previste nuove precipitazioni.

