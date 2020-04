Paludi: cordoglio dell’Amministrazione per la morte di Palmino Maierù

Il Sindaco Stefano Graziano a nome dell’Amministrazione comunale esprime il più sentito cordoglio per la perdita di una figura illustre del Comune di Paludi. Palmino Maierù, deceduto in queste ore, ha dimostrato nel corso della sua esistenza grande attaccamento alla comunità, impegnandosi nel sociale in varie forme. La sua tenacia e determinazione nel dare la giusta valenza a Castiglione di Paludi, a cui ha dedicato un libro “Viaggio della Memoria”, ha contribuito a tenere alta l’attenzione sul sito archeologico incalzando a più riprese le istituzioni preposte.

Cultore della lettura ed autore di numerose pubblicazioni, attivo nella ricerca storica, ha collaborato con eminenti studiosi al fine di attingere a fonti archivistiche e bibliografiche. Ha prestato attenzione al mondo dello sport, assumendo la carica di Presidente del Paludi Calcio in terza categoria, e la militanza politica in seno al Consiglio comunale nel ruolo di amministratore. «Paludi perde una persona straordinaria, umile, umana, preparata, sempre attenta alle problematiche della comunità». Lo ricorda così il Sindaco Graziano che esprime vicinanza ai suoi cari.

