Pallavol’Eco: un balzo tra tutti i set del Volley Jonico

Diabolico e antistorico: il passaggio come gesto obbligatorio, un’organizzazione solida e controllata, uno sport in cui non c’è chi schiaccia se non c’è chi alza.

Ad aprire le porte dei palazzetti per questa nuova giornata di volley è la Serie D femminile con una splendida vittoria, a senso unico, dell’ASD Pallavolo Jonika che lascia a secco con 3 set a 0 la Pink Volo Lamezia.

Nella sfera blu, torna a vincere per t3 set a 2, seppure in trasferta, la Tonno Callipo contro l’AVB Kermes che, sicuramente, non ha dato vita facile all’avversario.

Buone notizie per Carioka Cafè, militante in Serie C femminile, che batte per 3 set a 0 l’assente Baxter, mentre continua la striscia negativa per Perla di Calabria Corigliano Rossano che perde per 3 set a 1 il mini derby contro la Volley Cosenza.

Perdono, invece, i cugini dell’ABVt Cosenza contro la New Tech Milani, un match conclusosi 3 a 1 per i padroni di casa.

Una schiacciata ferocissima dalla battuta ci porta in Serie A1, nella quale la Tonno Callipo domina una partita, sotto l’aspetto tecnico, equilibrata e combattuta, finita per 3 set a 2 contro la Volley Milano.

