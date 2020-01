Pallavol’Eco: un balzo tra tutti i set del Volley Jonico

DI MARTINA CARUSO

Diabolico e antistorico: il passaggio come gesto obbligatorio, un’organizzazione solida e controllata, uno sport in cui non c’è chi schiaccia se non c’è chi alza.

Giunti all’undicesima giornata della Serie C Maschile, l’Abvt Cosenza, in casa, perde nettamente per 0 set a 3 contro il Bisignano Volley.

Una domenica amara anche per la sfera rosa del medesimo torneo che vede Perla di Calabria perdere per 3 set a 0 in casa della Sensation in quel di Gioiosa. Stesso risultato, umori diversi per VolleyCosenza che si sbarazza del Baxter per 3 set a 0.

Non sorridono neppure le “big” del territorio: la GoEnergy Volley incassa l’ennesima sconfitta, con il risultato di 1 a 3, contro una Sabaudia sicuramente più motivata e determinata.

Alla Tonno Callipo, invece, non serve scendere in campo per portare un risultato negativo in SuperLega: il match contro il Padova, previsto per il 16 gennai, è stato rinviato al 19 gennaio a causa dell’inadeguatezza dell’infrastruttura sportiva.

