Pagelle Rossoblu: Zangaro solita ira di Dio, Attadia moto continuo

La Rossanese sconfigge per 3 a 1 l’Amantea e riprende nel migliore dei modi il suo cammino verso il sogno chiamato Eccellenza

di Martina Caruso

Vulcano 7: Nonostante il goal subito, di cui non sentiva la mancanza, sigilla la porta facendosi trovare sempre reattivo tra i pali. Sventa due goal, a distanza ravvicinata, con delle grandissime parate.

Raiolo 6: Il giovane rossoblu macchia una prestazione discreta con qualche disattenzione.

Casacchia A 6.5: In linea di massima tiene la posizione ed è sempre presente in fase di copertura per dare una mano ai compagni.

Catalano 6.5: Rientra in campo giocando con un ritmo più lento rispetto al solito, ma è ovunque, pronta a rimediare agli errori del match.

Villella 6.5: Presente in difesa e se si rischia la sonnolenza, si spinge in avanti con determinazione.

Carrozza 6: La sua fisicità può tornare comodissima contro gli attaccanti avversari e i compagni possono affidarsi al suo mancino, in scioltezza.

Attadia 7: È suo il goal del sigillo. Mette pressione agli avversari, preciso a centrocampo. Poi decide di fare di testa sua e mette a segno la rete del 3-1, mandando a buon fine il contropiede.

Abenante 6: Si vede poco durante la partita, ma affidabile.

Sifonetti 7: Regala lanci da manuale ai compagni, dirige il traffico a centrocampo, smista palloni, cerca di seminare il panico tra gli avversari con delle ottime giocate.

Zangaro 7.5: “Al primo pallone fa centro”. Segna il primo goal del match, macina chilometri sulla fascia e supera gli avversari come fossero birilli.

Bongiorno 7: “Stella polare in ogni ripartenza” che brilla a tratti, però. Dopo il penalty fallito, ribatte in rete la parata del portiere portando in vantaggio i rossoblu.

Aloisi 7.5: Riesce a trarre sempre il meglio dalle sconfitte, incassando e facendo lavorare sodo, la squadra, durante la settimana. Non mostra timore nello stravolgere la formazione innescando forze giovani sin dall’inizio

Commenta

commenti