Pagamento Cassa Integrazione in Deroga: la Calabria è tra le prime in Italia

Sei in tutta Italia il pagamento della Cassa Integrazione in Deroga procede a rilento lo stesso non si può dire della Calabria che ha pagato il 65%

La Regione Calabria è tra le più virtuose nel pagamento della Cassa Integrazione in Deroga. I numeri sono stati resi noti direttamente dal sito dell’Inps (clicca qui) e mostrano come sia positivo l’iter per chi sta aspettando lo stipendio nella punta dello stivale.

Se in tutta Italia la situazione è tragica (Emilia Romagna al 24%, Lombardia al 20%, Piemonte al 10%) lo stesso non si può dire della Calabria. Infatti, la Regione si piazza al quarto posto di questa speciale classifica Inps, alle spalle Valle d’Aosta, Umbria e Basilicata. La cifra è del 65% al 21 maggio, ciò significa che dei 22.135 beneficiari potenziali a vedere i soldini sono stati in 14.273.

Di Josef Platarota

