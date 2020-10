È ottobre ma sembra agosto: manca l’acqua e a Rossano torna l’autobotte

Continuano i disagi idrici nella terza città della Calabria. Al momento, la zona più colpita sembra proprio essere la stazione rossanese

La Stazione di Rossano, come avevamo riferito già settimana scorsa (leggi qui), è piombata in un’autentica “seconda ondata” di carenza idrica. Se ad agosto la mancanza d’acqua è percepita come una problematica atavica, lo stesso non si può dire per ottobre.

Il tutto spiega il Comune, deriva da alcuni lavori di riparazione della rottura sulla rete dell’acquedotto Macrocioli, in località Gelso, verificatasi ieri (giovedì 22), e che potrebbero protrarsi anche oggi disagi in parte dello scalo di Rossano, sulla linea contrada Donnanna-via De Florio.

Purtroppo, però, non è solo la zona nord-occidentale a creare grattacapi ai rossanese, ma anche aree popolose come Matassa e Petra, arrivando fino a piazza Bernardino Le Fosse. Per arginare i danni gli uffici comunali informano che è stato istituito il servizio di autobotte, proprio come nei mesi più caldi dell’anno. L’Amministrazione Comunale, intanto, si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi non derivanti da responsabilità dell’Ente

