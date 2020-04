Osservatorio fusione, al vaglio esposto-denuncia sull’istituzione di un Centro Covid nell’Ospedale di Rossano

Denunciato il silenzio delle forze di opposizione e dei parlamentari regionali e nazionali. Si pronunzi il Consiglio comunale

La scelta di istituire un Centro d’emergenza Covid-19 nell’Ospedale di Rossano continua a far discutere. Oggi a pronunciarsi è l’Osservatorio permanente sulla gestione e gli effetti della fusione Corigliano Rossano; che sta vagliando il deposito di un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari affinché si faccia piena chiarezza circa il trattamento sanitario vigente all’interno del presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” di Rossano, autorizzato nelle ultime ore Polo Covid ma già chiamato a trattare i sospetti covid in periodo antecedente nonostante le complesse complicazioni in materia di sicurezza sanitaria per i pazienti, per il personale e per i cittadini. Si è deciso di autorizzare un polo Covid a Rossano (ospedale spoke) nonostante la presenza di una circolare del Ministero della Salute, e le volontà del Presidente della Giunta regionale IOLE SANTELLI e del Commissario ad Acta Saverio COTTICELLI che individuano negli ospedali HUB le sedi naturali per il trattamento di sospetti Covid e Covid.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCHI CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

A tal riguardo, stante a quanto la Presidente della Giunta regionale dichiarava in sede di Consiglio regionale, l’Osservatorio chiede alla stessa Governatrice SANTELLI, l’immediata revoca della delibera autorizzativa (n.379 – 08.04.2020) che istituisce un Polo Covid a Rossano. Con altrettanta fermezza, l’Osservatorio denuncia la totale assenza di una presa di posizione delle forze di opposizione consiliari sul punto del Polo Covid a Rossano. Un silenzio imbarazzante che si unisce all’immobilismo della rappresentanza parlamentare nazionale e regionale espressione di questo territorio.

L’Osservatorio, infine, si rivolge all’ufficio di presidente del Consiglio comunale affinché convochi, mediante la piattaforma dedicata online, la conferenza dei capigruppo al fine di portare all’attenzione del Civico consesso la discussione su un Polo Covid a Rossano, organo demandato a trattare argomenti di straordinaria rilevanza come può essere una pandemia.

Commenta

commenti