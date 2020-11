Ospedali chiusi in ausilio a poli Covid: Cariati dichiara la disponibilità

Dall’Ospedale Cosentino la disponibilità di mettere a disposizione reparti e posti letto. Filomena Greco rilancia la posizione del consigliere regionale Di Natale

Covid, sosteniamo e rilanciamo la richiesta del consigliere regionale Graziano Di Natale che, facendosi portavoce dei comuni, ha richiesto la convocazione urgente di un Consiglio Regionale ad hoc per la riattivazione e l’adeguamento delle strutture ospedaliere esistenti nella provincia di Cosenza.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco che ringrazia il consigliere Di Natale per aver fatto proprie le richieste dell’Amministrazione Comunale, ribadisce che l’Ospedale pubblico di Cariati ha tutte le carte in regola per poter mettere al servizio della rete regionale spazi e reparti, a supporto di quei presidi ospedalieri che risultano saturi o che presentano incompatibilità per la presenza di Poli Covid.

Un atto di indirizzo – è quello che promuove Di Natale – affinché le strutture vengano riaperte, rese fruibili e dotate di personale per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

