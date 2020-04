Ospedale di Cosenza il primo in Calabria a raccogliere il plasma dei guariti per curare i pazienti Covid

La terapia è già in attuazione in diversi ospedale italiani, con primi risultati clinici che emergono già dopo poche ore

Anche l’ Ospedale di Cosenza entra di diritto e per merito fra le strutture sanitarie italiane che sperimentano la cura dei malati di Covid-19 con il plasma dei pazienti guariti dal virus. Lo annuncia la direzione aziendale dell’Annunziata. La terapia che fa uso della trasfusione della parte liquida del sangue di chi ha sconfitto la malattia e ha sviluppato degli anticorpi è già in attuazione in diversi ospedale italiani, con primi risultati clinici che emergono già dopo poche ore. Le criticità sono legate al lavoro certosino necessario per la selezione dei donatori, con una serie di esami per assicurare la sicurezza del plasma. Ciò che è certo è l’ottimismo palesato da medici ed esperti circa le potenzialità di questa terapia, pronta per essere sperimentata anche alle nostre latitudini.

