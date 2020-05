Nuovo Ospedale della Sibaritide, Graziano: “già al lavoro con Santelli per realizzarlo entro fine della legislatura”

Rappresenta una priorità su tutto il resto, su cui la Governatrice ha assunto un impegno chiaro

Il capogruppo dell’UDC in Consiglio regionale, Giuseppe Graziano ha annunciato che la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide è protagonista di una sfida: ultimare i lavori e renderlo operativo entro la conclusione della prima legislatura regionale a guida Santelli. La comunicazione è arrivata durante il consiglio comunale straordinario di Cariati convocato per affrontare i temi dell’emergenza sanitaria nel Basso Jonio. «Tempi certi ed un cronoprogramma dei lavori chiaro. Ho già parlato con il presidente della Regione Calabria che ha assunto un impegno affinché questo territorio abbia subito il suo nuovo presidio ospedaliero. Sulla sanità – ricorda Graziano – non è più tempo di giocare a scacchi. Bisogna ritrovare unità e soprattutto è necessario che il governo della salute pubblica torni presto in mano alla politica. Tanti anni di commissariamento regionale non hanno prodotto un bel nulla, anzi hanno peggiorato ancor di più la mole del debito. Perché non c’è stata conoscenza del territorio e ognuno ha pensato di risolvere il problema tagliando di qua e di là.

Quando tutti sanno che il metodo migliore per rilanciare un’azienda in fallimento è l’investimento. Così non è stato ed oggi ci ritroviamo in Calabria una rete ospedaliera che è allo stato vegetativo. A pagarne le conseguenze, ovviamente, sono i cittadini e soprattutto periferie come i territori di Cariati, Trebisacce e Praia a Mare che sono state svuotate di assistenza sanitaria e scippate del diritto alla salute. E non è un mistero che il dramma maggiore si viva proprio nell’aria del nord est della nostra regione. Dove da 13 anni siamo in attesa della realizzazione di un nuovo ospedale, già finanziato ma la cui realizzazione rimane avvolta nel mistero delle scartoffie burocratiche della Regione».

CI SARA’ BISOGNO DI UNITA’ DI INTENTI

«L’impegno – aggiunge Graziano – dovrà essere quello di realizzare al più presto questa infrastruttura vitale per il territorio con l’intento di creare, facendo leva sulla proposta del deputato Francesco Sapia, al suo interno un ospedale Hub sullo Jonio che riattivi subito i nosocomi periferici di Cariati e Trebisacce quali presidi satelliti. Ovviamente, per realizzare una nuova organizzazione sanitaria, affidata a manager qualificati e non improvvisati come quelli che oggi reggono lo spoke di Corigliano-Rossano, ci sarà bisogno di unità d’intenti. Sarà necessario attivare, infatti, quella filiera politico-istituzionale tra comuni, regione e governo affinché non si perda tempo e si diano finalmente le risposte attese da questo territorio. Io sono già a lavoro per questo».

