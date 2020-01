Ospedale dei record in Cina: pronto in soli 4 giorni

Ha fatto il giro del mondo la notizia che la Cina era pronta a mettere in piedi un Ospedale in appena una settimana. Immancabili i paragoni con i problemi di casa nostra e con l’infinita attesa per vedere all’opera il cantiere per la costruzione del Nesocomio della Sibaritide.

Ma la Nazione orientale ha proprio intenzione di stupirci, dato che dai sette giorni preventivati siamo arrivati a quattro. I lavori, infatti, si sono completati ieri, 28 gennaio. L’edificio è situato nella parte est di Wuhan, epicentro dell’epidemia del Coronavirus che sta gettando nell’ansia e nella paura mezzo mondo, e ospiterò circa mille malati.

