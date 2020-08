All’Ospedale di Cosenza la chirurgia oncologica non va in vacanza: programmate 82 sedute operatorie

Contrariamente agli altri anni il blocco operatorio “A. Petrassi” non subirà rallentamenti nel mese del solleone

Sono 82 le sedute operatorie di chirurgia oncologica – per tutte le discipline – già programmate all’Ospedale Annunziata di Cosenza. Contrariamente agli altri anni il blocco operatorio “A. Petrassi” non subirà rallentamenti nel mese del solleone, nonostante la cronica carenza d’organico e le ferie da far godere agli operatori sanitari. “La decisione, d’intesa con la Direzione strategica – ha sottolineato il dr Pino Pasqua, direttore della UOC Anestesia e Rianimazione – scaturisce dalla necessità di smaltire le liste d’attesa cumulatesi nel periodo del lockdown e di riallinearsi a tempi di attesa più brevi per gli interventi in elezione”.

“Abbiamo chiesto al personale uno sforzo ulteriore – ha dichiarato il Direttore Sanitario ff, dr. Francesco Zinno – che con grande senso di responsabilità sta continuando a fronteggiare gli effetti collaterali di un periodo già complesso, gravato ulteriormente dall’emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia”

