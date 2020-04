Ospedale di Cariati, Movimento demA Calabria vicino ai sindaci del Basso Jonio

Cariati è solo la punta dell’iceberg

Un segnale importante che merita sostegno e solidarietà quello lanciato dai 13 sindaci del Basso Jonio Cosentino che hanno richiesto alla Presidente della Calabria Jole Santelli un incontro urgente per la riapertura dell’Ospedale di Cariati. Ne è convinto il Movimento demA Calabria che sottolinea come si tratti di “un gesto che dovrebbe essere sostenuto e replicato in ogni territorio privato nel corso degli anni delle proprie strutture sanitarie. Gli effetti di cosa significhi aver regionalizzato un comparto essenziale come quello del diritto alla salute li stiamo tristemente vedendo in questo periodo, il letale mix fra voglia di risparmiare degli enti locali e affidamento di interi settori ai privati si sta dimostrando quello che noi abbiamo sempre sostenuto: un gigante dai piedi di argilla che non ha nulla di economico e che penalizza solo e soltanto i cittadini, privati di un diritto fondamentale come quello a essere curati in maniera dignitosa. Il fatto che siano i sindaci a scendere in campo compatti di fianco alle sigle territoriali che stanno animando da anni il dibattito è un segnale importante che di certo la politica regionale non potrà ignorare troppo a lungo.

Ai sindaci del basso Jonio e ai movimenti che stanno mantenendo viva la protesta per la riapertura dell’ospedale di Cariati va la solidarietà e il supporto di demA Calabria, così come siamo vicini ad ogni territorio che lotta per una sanità migliore, per i propri diritti calpestati dalla mala gestione ultradecennale, per tutelare la vita dei calabresi. Cariati è solo la punta dell’iceberg, ma è importante a riaffermare un concetto su cui bisognerà mettere in campo l’agire politico di chi ha veramente a cuore questa regione e i suoi abitanti: il tempo della sanità concepita come semplice voce di bilancio deve finire, è il momento della sanità fatta dalle persone e per le persone.

