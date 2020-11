Nuovo ospedale, in 5 si incatenano all’ingresso del cantiere: vogliono lavoro

Da stamattina cinque cittadini, guidati da Bruno Graziano del sindaco USB, stanno inscenando la protesta. Intanto domani è prevista la consegna dei lavori

Nemmeno il tempo di annunciare che da domani (almeno sulla carta) dovrebbe partire il countdown dei tre anni prima della consegna e messa in funzione dell’opera che già stamani un gruppo di cittadini si è fatto trovare davanti ai cancelli del cantiere per chiedere lavoro.

Il momento è drammatico, la disoccupazione nel territorio della Sibaritide continua a rimanere altissima e molte famiglie sono nella disperazione. Di contro, però, non si mettono in campo azioni di contrasto alla mancanza di lavoro e quelle poche opere pubbliche che vengono messe in cantiere diventano, ovviamente, un’opportunità per chiedere un salario.

A farsi portavoce della protesta di stamattina davanti ai cancelli di Insiti il sindacato USB, rappresentato da Bruno Graziano. «Siamo qui – dice il sindacalista – perché abbiamo visto che negli ultimi mesi la società D’Agostino ha impiantato l’area cantiere, ha sollevato le gru ma non ha assunto nessuna manodopera del posto. Tra l’altro è dallo scorso 13 luglio che come sindacato abbiamo inoltrato una richiesta formale di incontro con l’impresa ma ancora nessuno ci ha degnati di una risposta».

Intanto, è prevista per domani (mercoledì 4 novembre) la consegna ufficiale dei lavori dalla Regione Calabria al Concessionario (leggi anche Nuovo Ospedale della Sibaritide: mercoledì la consegna dei lavori). Un passaggio importante perché proprio da domani decorreranno i tre anni in cui l’opera dovrà essere realizzata e messa in esercizio.

