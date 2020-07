Orsomarso, Graziano chiede interventi per la strada provinciale 10

Appello del capogruppo Udc in Consiglio regionale al presidente Iacucci: «Ho percorso personalmente quella strada ed è una trappola»

Viabilità, urgono interventi sulla Provinciale 10 che collega il centro abitato di Orsomarso alla costa tirrenica.

«Fondo stradale sconnesso, guardrail sommersi da cespugli e rovi, segnaletica orizzontale e verticale inesistente. Quel tratto di strada rappresenta un isagio per gli utenti che la percorrono quotidianamente. La Provincia di Cosenza intervenga prima che possa accadere l’irrimediabile. È una vera e propria trappola».

È la denuncia raccolta dal Presidente del gruppo UDC al Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Graziano, da un gruppo di cittadini di Orsomarso che ormai da tempo si trovano costretti a dover fare i conti con i disagi provocati da una strada pericolosa.

«Chiedo formalmente – dice Graziano – al presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, sensibile e attento ai problemi dei territori, di sollecitare l’ufficio opere pubbliche e viabilità affinché si adottino tutte le misure necessarie ad eliminare le condizioni di pericolo lungo la SP10. Faccio mie le preoccupazioni dei cittadini di Orsomarso e della valle del Lao che ormai da mesi si trovano a dover fare i conti con una strada pericolosa. L’ho percorsa personalmente quella strada e dal Km2 fino ad arrivare al centro abitato di Orsomarso ho notato che mancano tutte le condizioni di sicurezza. Lungo la carreggiata, in alcuni tratti, è possibile il transito solo a senso di marcia alternato tanto sono cresciuti i canneti e i roveti che da bordo strada hanno invaso entrambe le corsie».

«Esiste ed è reale, inoltre – aggiunge il Consigliere regionale – un rischio idrogeologico dovuto all’otturazione dei canali di scolo di servizio alla strada e all’assenza di drenaggio del manto bituminoso. Tant’è che proprio di recente lungo la provinciale si è evitato un incidente mortale proprio perché il fondo stradale non ha più aderenza, specie quando piove o quando si verificano, come in questo periodo, escursioni termiche rilevanti».

«Confido nel buonsenso del presidente Iacucci e alla sua operosità che, ne sono certo, non lascerà cadere nel vuoto l’istanza di tanti cittadini orsomarsesi. Ci sarà da trovare delle risorse– conclude Graziano – e sono sicuro che la Provincia lo farà presto così da programmare un intervento di manutenzione straordinario efficace e risolutivo».

Commenta

commenti