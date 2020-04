Ordinanza notturna di Stasi che blocca le disposizioni “di fiducia” della Santelli

«Pronti a valutare eventuali modifiche, migliorative o peggiorative, a seconda dell’avanzata del contagio, ma per il momento rimane tutto così»

È arrivata nottetempo, mentre la città dormiva, la nuova ordinanza (la n.66/2020) del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, che di fatto annulla gli effetti dell’ordinanza regionale emanata ieri sera dalla presidente Jole Santelli e che prevede la riapertura al pubblico di numerose attività, soprattutto del settore ristorativo (leggi anche Covid19, Ordinanza coraggiosa della Santelli: bar aperti con servizio all’aperto).

Una forzatura, dicono in molti, quella della Santelli e di molti altri presidente di regione del centro destra volta ad avviare un’azione dimostrativa contro il Governo. Ma nel mentre, però, in piena emergenza gli schieramenti politici fanno schermaglie tra loro, i sindaci (di destra, di sinistra e anche quelli movimentisti) difendono il loro operato e molti, come Stasi, sono corsi ai ripari per far fronte ad un eventuale “liberi tutti” che in questo momento, se non idoneamente gestito, potrebbe portare solo ad una catastrofe sanitaria.

Insomma, riaperture sì ma con tempi (anche brevi) e modi giusti. Ma soprattutto in sicurezza. È questo, in sintesi quello che ha fatto il primo cittadino di Corigliano-Rossano e che molti altri colleghi calabresi faranno anche in mattinata.

Cosa prevede l’ordinanza sindacale di Stasi? Semplicemente conferma quanto già previsto nella precedente ordinanza n.65/2000 (leggi cosa prevede l’ordinanza A Corigliano Rossano tutto pronto la fase 2. Da lunedì 4 nuovi orari), ribadendo nell’ultimo dispositivo tre postille:

Si rende opportuno garantire il rientro alla propria residenza dei nostri concittadini attualmente dimoranti forzosamente in altra Regione attraverso un sistema granitico volto a garantirne un transito sicuro caratterizzato da sistemi di sicurezza a fronte di una possibile espansione di un eventuale contagio da COVID-19;

Del pari, emerge l’importanza della massiccia effettuazione di tamponi – o misura equipollente – soprattutto nelle aree maggiormente a rischio, come possono essere, ad esempio, le Residenze Sanitarie Assistenziali o gli stessi presidi ospedalieri;

i contenuti della presente ordinanza, il cui termine di efficacia coincide con la durata del “primo STEP” della cosiddetta “Fase due” di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (dal 4 maggio 2020 al 18 maggio 2020), saranno oggetto di monitoraggio nel breve termine al fine di valutare eventuali modifiche, migliorative o peggiorative a seconda delle risultanze, anche prima della scadenza del termine medesimo, laddove si dovessero configurare le condizioni di contenimento del contagio da COVID-19 nel nostro territorio evincibili da dati oggettivi di carattere statistico e sanitario.

