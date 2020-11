Opposizione sul Polo Covid: «Rischiamo di dover raccontare di una comunità decimata»

Secondo la Minoranza il Polo Covid del “Giannettasio” deve essere subito chiuso: «Non lo ammette, ma ne è consapevole anche la Maggioranza»

«Il presidio “Giannettasio” di Rossano dopo l’attivazione del reparto per malati di coronavirus è diventato un covo di infezione». A denunciarw il tutto l’Opposizione consigliare di Corigliano Rossano, i quali denunciano la moltiplicazione di contagi.

«E la colpa di questo scempio – denunciano -ha una matrice sia gestionale che politica. Da un lato il famigerato commissario Zuccatelli che da allora commissario dell’Asp di Cosenza, ad aprile scorso, contravvenendo a tutte le direttive Ministeriali, Regionali e finanche a quelle dell’Istituto Superiore della Sanità, emise un provvedimento con il quale decretava lo spoke di Corigliano-Rossano quale Polo Covid a servizio del sistema sanitario provinciale. Dall’altro il sindaco Stasi che giocò la sua personale partita politica sull’utilità del centro covid a Rossano. Una mancanza assoluta di visione e di prospettive di cui, purtroppo, oggi paghiamo tutti le conseguenze».

Secondo la Minoranza il Polo Covid del “Giannettasio” deve essere subito chiuso e trasferito altrove: «Oggi non facciamo altro che ribadire una volontà unanime dei cittadini. E siamo consapevoli che sull’inopportunità di un reparto così complesso e strutturalmente così poco organizzato siano d’accordo anche pezzi della maggioranza. Ed è proprio per questo che il Consiglio comunale di venerdì scorso riunitosi in sessione monotematica per discutere dell’emergenza sanitaria sul territorio della Sibaritide, si è concluso con un nulla di fatto. Proprio perché nella maggioranza di governo non c’era convergenza. Una profonda spaccatura interna che si è notata in più circostanze. A partire dal numero e dalla qualità degli interventi. Mentre l’Opposizione, infatti, ha dimostrato compattezza e unanimità sull’argomento, evidenziando tutte le deficienze del Polo Covid e le gravi defezioni del servizio sanitario territoriale, dall’altra parte dell’emiciclo gli interventi sono stati pochi e anche impacciati, con il solo intento di non far fare una figuraccia al sindaco Stasi che oggi – ahinoi – con questa visione approssimativa che ha del diritto alla salute, presiede anche la Conferenza provinciale dei sindaci sulla sanità. Per finire, ad un deliberato, abbozzato dai consiglieri di maggioranza senza alcuna concertazione, che alla fine, non ricevendo nemmeno l’approvazione dei suoi stessi sottoscrittori, è stato ritirato».

L’Opposizione non vuole perdere tempo: «Agiamo subito, agiamo in fretta, altrimenti rischiamo di dover raccontare, nel prossimo futuro, di una comunità che è stata decimata dal Covid e da altre malattie (cardiovascolari e oncologiche su tutte) per colpa della cocciutaggine del sindaco e della sua maggioranza. Perché la responsabile morale di quello che sta avvenendo è solo loro».

