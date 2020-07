Opposizione Crosia: «Il Sindaco è stato sbugiardato ancora una volta»

È un affondo duro quello appena giunto da parte della Minoranza consigliare di Crosia. Aiello, De Luca, De Vico, Loria puntano il dito contro il Primo cittadino: «Russo, dopo essere stato smascherato in consiglio comunale, in merito alla drammatica situazione finanziaria in cui versa il comune di Crosia, oggi, grazie al buon samaritano di giornata, viene nuovamente smentito circa il conferimento dei rifiuti previsti per domani, giovedì 16luglio. Il conferimento si poteva fare. Immotivatamente, invece Russo, attraverso la solita locandina accompagnata dalla solita macchina che sta ancora percorrendo le vie del paese, continua a prendere in giro i cittadini dicendo “i rifiuti indifferenziati, per domani giovedì 16 luglio, non saranno ritirati a causa del blocco delle discariche…ci scusiamo ecc ecc”. Niente di più falso!».

L’Opposizione incalza: «Il buon samaritano ci ha fatto pervenire il programma dei conferimenti che va dal 13/07/2020 al 18/07/2020 stilato dalla società consortile EKRO’ dei tanti comuni, tra cui quello di Crosia, che domani conferiranno in discarica. Ebbene per l’ennesima volta Russo prende in giro i cittadini, domani si potevano conferire i rifiuti in discarica e lui non lo fa…perché? Qual è la reale motivazione dell’omesso conferimento in discarica? Il sindaco Russo dimentica forse che questa parvenza di paese pulito obbliga molti cittadini a “custodire” in casa i rifiuti? I consiglieri opposizione de “La Città Libera che Vogliamo” dicono basta, a tutte queste bugie e pretendono da Russo chiarimenti immediati in merito a questa ennesima vigliaccata ai danni dei cittadini».

Commenta

commenti