Opposizione Corigliano Rossano: deliberatamente attaccati per colpe dell’amministrazione

“Abbiamo una Amministrazione non in grado di organizzare un Consiglio Comunale in differita”. L’accusa arriva dai consiglieri comunali di opposizione di Corigliano Rossano Gino Promenzio, Francesco Madeo e Rosellina Madeo “Ci dispiace leggere sulla stampa gli interventi dei consiglieri comunali di maggioranza, muti sui fatti concreti che riguardano la nostra Città sia in consiglio comunale che all’interno delle riunioni ufficiali, e quando parlano taluni solo per dire inesattezze e che oggi scaricano, come degli ottimi leoni da tastiera ammaestrati, le inadeguatezze della Amministrazione Comunale sulle nostre persone. Nonostante siamo stati disponibili a partecipare ad una metodologia di Consiglio Comunale che mortifica l’intera Città che nulla ha a che fare con l’emergenza Covid-19, nonostante abbiamo fatto notare che molte Assise Civiche si sono riunite normalmente in questo periodo di emergenza sanitaria, nonostante i cittadini non abbiano potuto seguire in alcun modo i lavori del Consiglio Comunale visto che il “sistema informatico” è risultato inefficiente anche per loro che ne sono stati i testimoni, nonostante il Presidente del Consiglio all’interno della convocazione ci aveva assicurato che la seduta sarebbe stata trasmessa su numerose piattaforme social, scomparse e mai pervenute, per garantire la partecipazione della gente, nonostante abbiamo espresso voto favorevole, per il bene della Città, su numerosi punti all’ordine del giorno dei quali mancavano atti tra quelli trasmessi ai consiglieri comunali, nonostante non abbiamo fatto alcun riferimento ai cumuli di spazzatura presenti sulle strade che stanno mettendo in pericolo la salute e le tasche dei cittadini, nonostante non abbiamo chiesto le dimissioni di consiglieri e incaricati del Sindaco per ambigui trasferimenti in strutture ospedaliere pubbliche, nonostante abbiamo accettato di rimandare il consiglio comunale per permettere alla spaccata ed individualista maggioranza di trovare una quadra sulla Presidenza della Commissione Statuto, nonostante il Presidente del Consiglio Comunale stesso ha ammesso che il sistema non è sufficiente per garantire uno svolgimento ottimale dell’Assise Civica, veniamo deliberatamente attaccati per colpe LORO.