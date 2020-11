Operazione “salamandra”: nel cosentino smantellate numerose piazze di spaccio 

Si tratta di una maxi operazione portata avanti da ben cento Carabinieri proveniente dal Comando di Cosenza. Si va dalla detenzione e spaccio allo sfruttamento della prostiuzione

Dalle prime luci dell’alba è in corso a Cosenza, Rende e in vari comuni della provincia, una vasta operazione dei Carabinieri di Cosenza. Oltre 100 Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, supportati dai Militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e del nucleo cinofili, con la copertura aerea del velivolo dell’8° nucleo elicotteri, stanno dando esecuzione a numerose misure cautelari, emesse dall’autorita’ giudiziaria del capoluogo bruzio, nei confronti di altrettanti soggetti, indagati, a vario titolo, per i reati di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, “estorsione” e “favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione”. Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri stanno effettuando più perquisizioni domiciliari a carico di soggetti coinvolti nella stessa attivita’ investigativa. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di successivi comunicati.

