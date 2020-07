Operazione “Gipsy Village”: 13 arresti nel cosentino

Dalle prime luci dell’alba, è in corso, in Cosenza, Montalto Uffugo (CS), Torano Castello (CS) e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza volta a disarticolare un gruppo criminale, operante nel “villaggio degli zingari” di Cosenza, specializzato in attività estorsiva, in gergo detta “cavalli di ritorno”.

Oltre 120 Carabinieri stanno dando esecuzione ad un’ordinanza dispositiva di misure cautelari, emessa dal gip presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 13 soggetti indagati, a vario titolo, per i reati in concorso di “ricettazione”, “furto” ed “estorsione”.

