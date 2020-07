Operazione Demetra, per Eugenio Ciliberti cadono tutte le accuse

I Tribunali della Libertà di Catanzaro e del Riesame di Cosenza hanno sconfessato l’impianto accusatorio e accolto le tesi difensive degli avvocati Enzo Belvedere e Michele Donadio

Operazione “Demetra”, Eugenio Ciliberti estraneo a tutte le accuse. Su istanza dei difensori, gli avvocati Enzo Belvedere del foro di Cosenza e Michele Donadio del foro di Castrovillari, sono state completamente revocate, per assenza di gravità indiziaria, le misure cautelari personali e reali, degli arresti domiciliari, del sequestro dei terreni e di somme di denaro dell’imprenditore Eugenio Ciliberti e della “Full Società Agricola”.

I Tribunali della Libertà di Catanzaro e del Riesame di Cosenza hanno sconfessato l’impianto accusatorio che vedeva Ciliberti indagato per il reato di sfruttamento del lavoro.

L’ordinanza del 22 maggio 2020, emessa dal Gip di Castrovillari, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Allo stesso tempo era stato disposto il sequestro preventivo della “Full Società Agricola” ed il 12 giugno 2020 erano state sequestrate all’indagato una serie di cospicue somme di denaro.

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, dopo un’attenta valutazione degli elementi prodotti dai difensori, ha annullato l’ordinanza cautelare personale, disponendo l’immediata cessazione della misura degli arresti domiciliari.

Inoltre, è uno dei rarissimi casi in cui, per ben due volte, il Tribunale delle misure reali di Cosenza ha dichiarato, in diverse composizioni (quindi, formate da ben sei Giudici) che manchi completamente il “fumus commissi delicti” nelle condotte dell’imprenditore Eugenio Ciliberti.

I Tribunali dei Riesami hanno immediatamente stabilito le verità inconfutabili. «Ad un datore di lavoro – ha commentato Belvedere – che ha sempre fatto dell’esaltazione del momento lavorativo dei dipendenti il suo percorso di vita, non può mai attribuirsi tale condotta di reato».

I difensori hanno espresso vivo apprezzamento per i provvedimenti, che hanno subito restituito al Ciliberti completa libertà di azione oltre che tutti i beni allo stesso malamente sottratti.

di Giovanni Belcampo

Commenta

commenti