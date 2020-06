Omicidio a Campana, Santoro è stato freddato da 4 colpi di fucile

La vittima aveva subito un agguato già nel novembre 2016 uscendone ferito. Ieri i killer non gli hanno dato scampo

È stato freddato da 4 colpi di fucile a pallettoni Saverio Santoro. Il 34enne di Campana ieri mattina, attorno alle nove, sotto una pioggia battente, è stato ucciso in località Turraca, pochi fuori la cittadina della Sila Greca, mentre era in macchina in un agro.

Una scarica di piombo che questa volta gli è stata fatale. Infatti, il giovane già nel novembre del 2016 – ricorda sull’edizione di oggi Gazzetta del Sud – mentre stava percorrendo la strada che da Campana conduce a Mandatoriccio, era finito in un agguato, tesogli da una o più persone. All’epoca venne ferito seriamente ma dopo l’immediato trasferimento in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza si era ripreso ed era ritornato alla sua vita.

Saverio Santoro era sposato e aveva due figli, aveva avviato da qualche tempo l’attività di allevatore dopo aver gestito il distributore di benzina del paese. Tra le attività che svolgeva vi era anche quello del taglio e commercio di legname ed infatti pare che ieri mattina si trovasse proprio a Turraca proprio per svolgere alcuni lavori.

Il suo nome era noto negli ambienti investigativi oltre che per il fatto di cronaca di cui era stato vittima nel 2016 anche per altri piccoli precedenti di lieve entità. Tra le altre cose, due anni fa era stato il fratello ad uscire illeso da un agguato sempre a colpi di arma da fuoco.

Sull’accaduto ora indagano i carabinieri della locale stazione, diretti dal capitano della compagnia di Rossano Carlo Alberto Sganzerla sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari.

Dopo i rilievi sulla scena del crimine, ieri pomeriggio la salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Rossano dove ad ore dovrebbe essere sottoposta all’esame autoptico.

mar.lef.

Commenta

commenti