Da oggi i tirocinanti riprendono servizio all’interno del Comune di Corigliano Rossano

Oggi 25 maggio 2020 riprendono la attività collaborativa presso il Comune di Corigliano-Rossano i tirocinanti ex mobilità in deroga. Avrebbero dovuto iniziare a lavorare nel mese di marzo ma a causa dell’emergenza coronavirus i tirocinii sono slittati ad oggi. Si tratta di cento unità che saranno dislocati nei vari settori della macchina comunale.

«Tutti noi vogliamo ringraziare il Sindaco Flavio Stasi per l’impegno che ha profuso affinché il nostro ritorno all’interno dell’Ente potesse avvenire in tempi record della interruzione della nostra precedente collaborazione. Si tratta di cento unità che da qualche anno svolgono, con dedizione, competenza, voglia di lavorare e entusiasmo, il loro ruolo nei vari settori del Comune anche grazie ai nostri tutor ed al nostro Sindaco, sempre presente in ogni problematica del comune unico di Corigliano-Rossano. Noi tirocinanti dell’area di Corigliano e dell’aria di Rossano uniti dalla fusione geografica delle due aree, ma soprattutto uniti da una forte volontà per dare vita ad un progetto comune, metteremo a disposizione dell’Ente la nostra esperienza e la grande voglia di lavorare».

