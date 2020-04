Covid-19, oggi solo due casi positivi in provincia e altro boom di guariti – LE GRAFICHE

La curva dei contagi effettivi vira decisamente verso il basso. Ore di attesa per i sessanta tamponi fatti a Corigliano-Rossano

Di nuovo sotto il nostro cielo c’è che oggi in provincia di Cosenza diminuiscono i casi effettivi di coronavirus mentre si impenna per il quarto giorno consecutivo la curva dei guariti: anche oggi ce ne sono 10 in più rispetto a ieri. Ci sono solo due nuovi casi e altrettanti decessi che liberano, di fatto, le rianimazioni dell’Annunziata di Cosenza (attualmente c’è solo un paziente). Come annunciavamo nel pomeriggio, non ce l’ha fatta la “paziente 1” di Villa Torano che è morta nella notte scorsa (leggi anche Covid-19, morta la 66enne di Malvito: era il “caso 1” di Villa Torano) e le vittime di questa emergenza nel territorio cosentino salgono a 27 mentre il focolaio toranese si ferma a quota 129 (una vera e propria bomba che nei giorni scorsi ha fatto saltare tutti i livelli di guardia).

La situazione sullo Jonio e nella Sibaritide

Il responsabile del dipartimento sanità e igiene pubblica dell’Asp di Cosenza per i distretti ionici, Martino Rizzo, ci informa che dei due contagi registrati oggi nessuno appartiene al territorio della Sibaritide. Mentre oggi sono stati effettuati i tamponi sui familiari del caso di Crosia (leggi anche Crosia, eseguiti i tamponi sui parenti della donna che ha contratto il Covid-19). Insomma le prossime ore saranno cruciali per capire se nella Calabria del nord est il virus continua a resistere e ad espandersi oppure se saremo stati bravi a circoscriverlo. Tra l’altro si attende anche l’esito dei circa 60 tamponi fatti nelle case di cura di Corigliano-Rossano (leggi anche Covid-19, da stamattina tamponi in tutte le residenze per anziani di Corigliano-Rossano) e di altri due effettuati nelle ultime ore su due casi giunti in Pronto Soccorso a Rossano. La situazione, però, nella terza città della Calabria rimane abbastanza tranquilla e non dovrebbero esserci sorprese. Nel frattempo il cluster di Oriolo sembra essere stato domato definitivamente mentre a Bocchigliero, altra ex zona rossa, i contagiati sono tutti in via di guarigione.

A seguire i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19 di oggi (lunedì 27 aprile). (mar.lef.)

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

