Oggi, 17 gennaio, è Sant’Antonio Abate e gli animali prendono la parola

Oggi, 17 gennaio, si festeggia Sant’Antonio Abate che, secondo la tradizione e le leggende, in questa notte dona agli animali la facoltà di parola. La storia del santo parte dall’Egitto, suo luogo di nascita nel IV secolo. Egli è considerato universalmente come il protettore degli animali domestici. Inoltre, in molte regioni, e soprattutto nel nord Italia, questo giorno serve per scandire il tempo tra semine e raccolti. Ma a destare più curiosità e proprio il fatto che gli animali possano acquisire parola. E’ lecito chiedersi chissà quante ne dicono agli esseri umani, molte volte colpevoli di ingiustizie e violenze ai loro danni. Infine, è interessante ricordare come, in passato, durante questa notte, i contadini si tenevano lontano dalle stalle o dai giacigli, perché udire gli animali conversare era segno di cattivo auspicio.

