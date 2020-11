Nuovo Ospedale della Sibaritide: mercoledì la consegna dei lavori

L’annuncio arriva direttamente dalla pagina ufficiale del consigliere regionale Giuseppe Graziano. La consegna alla società D’Agostino avverrà alle 11.30

«Mercoledì mattina alle 11.30 saranno consegnati i lavori del nuovo Ospedale della Sibaritide». A darne l’annuncio è Giuseppe Graziano che anticipa la presenza sul cantiere del vicepresidente della Regione Calabria, Nino Spirlì. Lo stesso consigliere regionale dichiara che non ci sarà nessuna cerimonia: «Le faremo quando apriremo l’ospedale e lo renderemo fruibile ai cittadini».

Graziano continua: «Da mercoledì decorreranno 3 anni entro i quali la società concessionaria D’Agostino dovrà consegnare l’opera alla Regione. Noi abbiamo fatto di tutto in questi primi otto mesi di Consiliatura per accelerare i tempi e far sì che i tempi del cronoprogramma venissero finora rispettati dopo 13 anni di ritardi assurdi. E questo grazie a Jole Santelli che ha posto la costruzione dei nuovi ospedali calabresi come una priorità. In poco tempo abbiamo dimostrato come le scadenze si possono rispettare, abbiamo dimostrato come è possibile avere una Calabria diversa da quella che è stata dipinta fino ad ora».

