Nuovo esodo, Jole Santelli: «Controlli capillari sugli arrivi dal Nord Italia»

Le notizie che arrivano dalle stazioni del Nord Italia non lasciano spazio ad altre interpretazioni: nella scorsa notte c’è stato un nuovo esodo verso il Meridione. A tranquillizzare tutti ci ha pensato il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli: «Ho sentito il Prefetto di Catanzaro che mi ha rassicurata sulla rete dei controlli che saranno capillari, ai fini della prevenzione del contagio. A coloro che in queste ore hanno fatto ritorno, raccomando di rispettare il periodo di quarantena e di comunicare immediatamente la propria presenza in Calabria alle autorità sanitarie locali e attraverso il sito https://emergenzacovid.regione.calabria.it/».

