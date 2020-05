Nuovo dirigente, Caracciolo e Scorza difendono l’operato di Stasi: «Nette differenze col passato»

Intanto Civico e Popolare va al contrattacco e insiste: «Stasi ritiri il decreto e pensi di più alle famiglie che stanno affrontando l’emergenza senza soldi»

Non tutti gli articoli 110 Tuel (quelli che consentono ad un amministratore pubblico di attivare le procedure di affidamento diretto di un incarico da funzionario/dirigente) sono uguali. C’è chi può e chi non può. O sarebbe meglio dire che c’è chi ha diritto per farlo chi invece quel diritto non lo ha maturato. E questo lo si evince dalla piccata precisazione di Tonino Caracciolo e Titti Scorza (furono consiglieri comunali d’opposizione dell’ultima consiliatura del Comune di Rossano a guida Mascaro, insieme all’attuale presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano Marinella Grillo e al sindaco Flavio Stasi) rispetto all’attacco piovuto a fuoco incrociato dai quattro consiglieri comunali dell’opposizione di centrosinistra sull’attuale Amministrazione comunale della terza città della Calabria (leggi anche Nuovo dirigente: cambiano gli uomini ma non le abitudini. Opposizione sugli scudi).

Cosa c’è di “diverso” tra l’applicazione del 110 Tuel di ieri, optata (ma mai attuata) dall’ex sindaco di Rossano Stefano Mascaro, e le scelte dell’attuale esecutivo, è presto detto.

«Osserviamo preliminarmente tre cose» dicono, in premesse, Caracciolo e Scorza: «La normativa, l’utilità di nominare un funzionario/dirigente, il parere degli organi collaterali (in questo caso la Corte dei Conti».

«La normativa – spiegano Caracciolo e Scorza – in materia è chiarissima gli incarichi possono durare fino alla cessazione del mandato del Sindaco (Mascaro) che per l’appunto da lì a poco sarebbe cessato con l’aggravante che stava nascendo la Città nuova per la quale l’assetto organizzativo andava totalmente ridisegnato». Inoltre – qui il secondo punto – «nel caso specifico al Comune non serviva un dirigente amministrativo per come più volte facemmo rilevare anche per iscritto». E in terza istanza «anche l’organo di Revisione dei Conti del Comune di Rossano, prendendo atto del mancato utilizzo ottimale di uno dei dirigenti in forza all’Ente e della sua disponibilità di gestione del settore Affari Istituzionali senza alcun onere aggiuntivo, con nota prot. n. 4061/2018 datata 30.01.2018, invitava l’Amministrazione ad attenersi alla recente dottrina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali ed in particolare all’orientamento specifico adottato dalla Corte dei Conti in situazioni analoghe».

«Tutto questo – proseguono – facemmo rilevare con invito prima, e diffida a non procedere poi. Ma così era stato deciso e l’iter proseguì anche in presenza di un fatto nuovo fino alle prove orali allorquando i 4 consiglieri di minoranza, tra cui coloro che scrivono, fecero un esposto alla Procura ed alla Corte dei Conti. Poi il tutto fu annullato dalla stessa Giunta Mascaro ma la vicenda costò un avviso di garanzia all’intera Giunta, e non solo a loro, ed un procedimento della Corte dei Conti. Questi i fatti che taluni, pur ricoprendo all’epoca importanti incarichi istituzionali, fingono di non sapere».

E veniamo all’oggi e, quindi, alle differenze rispetto al passato.

«Il bando per il conferimento dell’incarico dirigenziale di un settore strategico qual è quello dell’area finanza è stato emanato oltre quattro mesi addietro senza che i nostri obiettassero alcunché stante anche la circostanza che, da allora, questo è ricoperto ad interim dal Segretario Generale. Al bando, contrariamente a quanto ritengono gli attuali 4 consiglieri, non ha partecipato nessun funzionario interno al Comune (per la precisione, l’unico candidato interno ha rinunciato alla selezione) e la designazione è stata preceduta da appositi colloqui con i candidati al fine di verificarne l’idoneità all’incarico per sua natura fiduciario. Quanto al risparmio – precisano Tonino Caracciolo e Titti Scorza – facciamo notare come quella politica non del risparmio ma delle clientele che si siamo messi alle spalle abbia nociuto alla città di Rossano in termini di debiti, contenzioso, inefficienza ed assenza di trasparenza. Su questo almeno due dei quattro dovrebbero solo fare un solenne mea culpa».

La controffensiva di Civico e Popolare

Fin qui i due consiglieri comunali della scorsa consiliatura (Titti Scorza lo è ancora oggi in forza alla maggioranza di Stasi). Ma l’opposizione rilancia e non solo invita il sindaco Stasi a ritirare il decreto di affidamento del nuovo incarico («avendo la possibilità di attingere a risorse interne») ma stigmatizza l’atteggiamento dell’attuale esecutivo nella vicenda dei buoni spesa pro-emergenza.

«La vicenda del nuovo dirigente del settore economico-finanziario- si legge in una nota del gruppo di opposizione Civico e Popolare – mostra tutto il concetto astratto di denaro pubblico di questa Giunta amministrativamente inesistente. Dopo tanti rifiuti, di altri candidati, probabilmente scoraggiati dal circolo dilettantistico che ci guida, si è deciso di individuare in un Istruttore Direttivo del comune di Feroleto Antico, la risorsa a cui affidare i Tributi, le Finanze e il Patrimonio della Nostra Città. Costo: quasi 200Mila Euro… Mentre si sarebbe potuto, per la stessa figura, già presente nella pianta organica del Comune di Corigliano-Rossano spendere Zero Euro!»

E a Civico e Popolare non è piaciuta nemmeno «la difesa d’ufficio» che il sindaco avrebbe lasciato a Caracciolo e Scorza. «Vogliamo qui ringraziare – prosegue la nota di Civico e Popolare – i Consiglieri Comunali (Rosellina Madeo, Francesco Madeo, Aldo Zagarese e Luigi Promenzio) per aver, con competenza e chiarezza denunciato pubblicamente questa cattiva pratica amministrativa. A Loro, il plauso di quei Cittadini che stanno a casa e non sanno se riusciranno a riprendere il proprio lavoro (per chi l’aveva..) e il grazie di quei padri di famiglia impossibilitati ormai a fare la spesa, che hanno visto distribuire in più di un mese dall’amministrazione solo 190mila euro in bonus alimentari avendone a disposizione 770mila!»

